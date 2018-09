Bogotá (AFP) Nach Zwischenfällen im gemeinsamen Grenzgebiet haben Kolumbien und Venezuela ihre Botschafter im jeweils anderen Land zu Konsultationen zurückbeordert. Zunächst kündigte am Donnerstag Kolumbiens Staatschef Juan Manuel Santos an, der kolumbianische Botschafter in Caracas sei nach Bogotá zurückgerufen worden. Dies sei die Reaktion darauf, dass Venezuela seine Zusage nicht eingehalten habe, einen kolumbianischen Regierungsvertreter in das Gebiet zu lassen, wo die Zusammenstöße sich ereignet hatten.

