Pasewalk (AFP) In Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern ist in der Nacht zum Samstag ein syrischer Asylbewerber tätlich angegriffen worden. Ein alkoholisierter 23-Jähriger habe zunächst zwei syrische Asylbewerber im Alter von 21 und 24 Jahren verbal angegriffen, teilte die Polizei mit. "Was wollt Ihr hier?", habe der 23-Jährige gerufen. In dem darauf folgenden Streit sei er auf den 24-jährigen Syrer losgegangen und habe ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.