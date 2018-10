Mainz (SID) - Angeführt vom überragenden Yoshinori Muto hat Mainz 05 den ersten Heimsieg der noch jungen Saison in der Fußball-Bundesliga eingefahren. Der japanische Stürmer traf beim 3:0 (2:0)-Erfolg der Rheinhessen gegen Hannover 96 doppelt und machte damit seinen nach England abgewanderten Vorgänger Shinji Okazaki erst einmal vergessen. Den Gästen droht dagegen mit nur einem Punkt aus den ersten drei Saisonspielen bereits die erste Krise.

Mit seinem Doppelpack brachte Muto (15./29.) die Mainzer früh auf die Siegerstraße, Yunus Malli (47.) besorgte den Endstand. Mit nun sechs Punkten kletterten die Nullfünfer in der Tabelle zumindest vorübergehend auf Platz fünf. Hannover muss sich dagegen nach dem schlechtesten Saisonstart seit 2008 auf eine weitere schwierige Spielzeit einstellen.

Mainz-Coach Martin Schmidt hatte sein Team im Vergleich zum Auswärtssieg in Mönchengladbach auf zwei Positionen verändert. Für Linksverteidiger Joo Ho Park, dessen Wechsel zu Borussia Dortmund am Morgen bestätigt wurde, begann Pierre Bengtsson, Leon Balogun ersetzte Daniel Brosinski. Bei Hannover gab der dänische Neuzugang Uffe Bech sein Bundesliga-Debüt anstelle des verletzten Mevlüt Erdinc, zudem rückte Felix Klaus für Kenan Karaman in die Startelf.

Vor 26.872 Zuschauern war Mainz zu Beginn die aktivere Mannschaft, musste aber bereits nach acht Minuten den Ausfall von Mittelfeldantreiber Fabian Frei verkraften. Der eingewechselte Danny Latza führte sich jedoch gut ein und hatte die erste Möglichkeit des Spiels (11.). Kurz danach steckte Jairo Samperio durch auf Muto, der seinen ersten Pflichtspieltreffer für die Mainzer erzielte.

Der Japaner spielte auch danach wie aufgedreht, hatte die nächste Torchance für die Gastgeber (18.) und bereitete einen weiteren Hochkaräter für Christian Clemens vor (27.). Die anschließende Ecke drückte der 23-Jährige nach einem Kopfball von Bell aus kurzer Distanz über die Linie. Hannover blieb erschreckend harmlos und hatte erst durch einen Distanzschuss von Salif Sané (45.) eine echte Tormöglichkeit.

Im zweiten Durchgang lud dann Innenverteidiger Marcelo die Mainzer zum nächsten Treffer ein, indem er einen Rückpass auf Weltmeister Zieler in den Lauf von Malli legte. Hannover intensiverte nun seine Offensivbemühung und hatte durch Charlison Benschop (48./62.) Chancen zum Anschluss, auch Muto blieb jedoch weiterhin gefährlich (60.). Letztlich brachten die Gastgeber ihre komfortable Führung locker ins Ziel, obwohl sie in der Schlussphase zwei Gänge zurückschalteten.

Bei Mainz überzeugte neben dem überragenden Muto besonders Malli, bei Hannover wusste lediglich Sané zu gefallen.