Beirut (AFP) Angesichts der weiter schwelenden Müllkrise im Land haben in der libanesischen Hauptstadt Beirut am Samstag zehntausende Menschen gegen die Regierung und korrupte Machenschaften von Politikern demonstriert. Unter dem Motto "Ihr stinkt" versammelten sich im Stadtzentrum am Abend Männer, Frauen und Kinder. Die Organisatoren der Kundgebung erwarteten bis zu 50.000 Teilnehmer. Bei Protesten am vergangenen Wochenende hatte es gewaltsame Zusammenstöße mit der Polizei gegeben.

