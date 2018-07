Kecskemet (dpa) - Zwei Tage nach dem grausigen Fund von 71 vermutlich erstickten Flüchtlingen in einem Lastwagen bei Wien hat Ungarn vier mutmaßliche Schlepper in Untersuchungshaft genommen. Das Kreisgericht der südungarischen Stadt Kecskemet verhängte die U-Haft gegen drei Bulgaren im Alter sowie einen Afghanen. Die vier Männer waren schon am Donnerstag nahe der ungarischen Grenze zu Serbien festgenommen worden. Gerichtspräsident Ferenc Bicskei widersprach der Darstellung des burgenländischen Landespolizeichefs Hans Peter Doskozil, wonach auch der Halter des Todes-Lkws unter den Verhafteten sei.

