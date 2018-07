Obwohl er bereits sechs Alben rausgebracht hat, ist Frank Turner als Singer-Songwriter noch immer eine Art Geheimtipp. Der britische Musiker, der eine Mischung aus Folk, Punk Rock und Rock'n'Roll macht, kommt für sechs Termine nach Deutschland. Er startet in Köln (3.9.), macht am 4. September Halt beim "Rock Am See Festival" in Konstanz und endet in der Hauptstadt (9.9.).

