Sein Song "Wolke 4" ging durch die Decke, mit seinem Album "2:33", das am 18. September erscheint, will Newcomer Philipp Dittberner auch live überzeugen. Mehr als 20 Termine quer durch die Republik hat der Singer-Songwriter angekündigt. In Haldern (23.9.) startet die Tour, in Hannover (24.9.) und Braunschweig (25.9.) geht sie weiter.

Philipp Dittberner bei Facebook