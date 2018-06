New York (SID) - Nach seiner erfolgreichen Qualifikation für das Hauptfeld der US Open trifft Hoffnungsträger Alexander Zverev (Hamburg) in der ersten Runde von Flushing Meadows auf die deutsche Nummer eins Philipp Kohlschreiber. Der Augsburger ist beim letzten Grand Slam des Jahres an Position 29 gesetzt.

Ein schweres Los erwischte nach dem Sprung ins Hauptfeld von New York auch Laura Siegemund (Metzingen). Die 27-Jährige bekommt es zum Auftakt mit der zweimaligen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova (Tschechien/Nr. 5) zu tun, die am Samstag das Finale von New Haven gegen ihre Landsfrau Lucie Safarova bestritt. Qualifikant Michael Berrer (Stuttgart) spielt gegen den spanischen Routinier Tommy Robredo.

Die komplette Auslosung der deutschen Spieler nach dem Ende der Qualifikation im Überblick:

Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 29) - Alexander Zverev (Hamburg), Tommy Haas (Los Angeles/USA) - Fernando Verdasco (Spanien), Florian Mayer (Bayreuth) - Martin Klizan (Slowakei), Dustin Brown (Winsen/Aller) - Robin Haase (Niederlande), Benjamin Becker (Orscholz) - Denis Istomin (Usbekistan)

Angelique Kerber (Kiel/Nr. 11) - Alexandra Dulgheru (Rumänien), Andrea Petkovic (Darmstadt/Nr. 18) - Caroline Garcia (Frankreich), Sabine Lisicki (Berlin/Nr. 24) - Aliaksandra Sasnowitsch (Weißrussland), Carina Witthöft (Hamburg) - Garbine Muguruza (Spanien/Nr. 9), Julia Görges (Bad Oldesloe) - Anna Karolina Schmiedlova (Slowakei/Nr. 32), Annika Beck (Bonn) - Jelena Ostapenko (Lettland), Mona Barthel (Neumünster) - Zwetana Pironkowa (Bulgarien), Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Ana Konjuh (Kroatien), Anna-Lena Friedsam (Neuwied) - Kaia Kanepi (Estland). (SID)