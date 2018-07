Bangkok (dpa) - Knapp zwei Wochen nach dem blutigen Bombenanschlag in Bangkok läuft eine Polizeiaktion gegen einen Verdächtigen. Das bestätigte ein Polizeisprecher. Nach Angaben der Lokalzeitung "Khaosod" wurde ein 28 Jahre alter Türke festgenommen. In seiner Wohnung sei Material zum Bombenbau gefunden worden. Bei dem Anschlag am 17. August waren mitten im belebten Einkaufsviertel von Bangkok 20 Menschen umgekommen, 14 davon Ausländer. Mehr als 120 wurden verletzt. Die Polizei hatte sich bislang zu mutmaßlichen Tätern nicht geäußert.

