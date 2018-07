Kairo (AFP) In Ägypten soll zwischen Mitte Oktober und 2. Dezember ein neues Parlament gewählt werden. Die erste Parlamentswahl seit der Machtübernahme von Präsident Abdel Fattah al-Sisi vor zwei Jahren finde vom 17. Oktober bis zum 2. Dezember in mehreren Phasen statt, erklärte die nationale Wahlkommission am Sonntag.

