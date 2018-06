Berlin (AFP) Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) hat sich in der aktuellen Flüchtlingsdebatte für eine "Einwanderung in unser Sozialsystem" ausgesprochen. Wenn Deutschland in Zukunft ein sozial und wirtschaftlich starkes Land sein wolle, brauche es Zuwanderung, schrieb Schröder in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag". Ohne Einwanderung könne Deutschland Renten in der Zukunft gar nicht mehr finanzieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.