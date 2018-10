Berlin (AFP) SPD-Chef und Vize-Kanzler Sigmar Gabriel will einen Teil der aktuellen Steuermehreinnahmen in Arbeitsmarktprogramme für Flüchtlinge stecken. "Wir müssen einen Teil der Steuermehreinnahmen des Bundes für die Aufstockung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen verwenden", sagte Gabriel der "Bild am Sonntag". "Wer sich als Flüchtling integrieren will, braucht eine gute Ausbildung, Hilfe beim Einstieg in den Arbeitsmarkt, eine bezahlbare Wohnung."

