New York (dpa) - Das Hip-Hop-Drama "Straight Outta Compton" bleibt vorn an den Kinokassen in den USA und Kanada. Der Überraschungshit blieb auch an seinem dritten Wochenende auf Platz eins, trotz zweier Neueinsteiger. Dafür genügten an einem schwachen Wochenende schon 13,2 Millionen Dollar. Auf Platz zwei folgt mit elf Millionen Dollar der Film "War Room", gefolgt von "Mission: Impossible - Rogue Nation" mit acht Millionen. Der Film läuft schon in der fünften Woche und ist erfolgreich, war aber nicht der Hit, den sich die Produzenten erhofften.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.