Berlin (dpa) - Die Spitzen von CDU und CSU stecken am Abend bei einem Treffen im Kanzleramt den politischen Kurs für die Zeit nach der Sommerpause ab. Im Mittelpunkt soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei der Unterredung mit Kanzlerin Angela Merkel die Lage der Flüchtlinge in Deutschland stehen. An dem Treffen werden demnach auch CSU-Chef Horst Seehofer, Kanzleramtschef Peter Altmaier, CDU-Generalsekretär Peter Tauber, Fraktionschef Volker Kauder und CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt teilnehmen.

