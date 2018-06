Paris (AFP) Frankreichs Polizei hat zwei Diebe geschnappt, die sich als vermeintliche Touristen vom Golf Zugang zu Luxushotels im ganzen Land verschafften und die Zimmersafes mitgehen ließen. Die Festnahme der beiden Männer wurde am Samstag vermeldet, der Polizeizugriff erfolgte demnach am 24. August in Saint-Etienne, nachdem die Übeltäter mit einer Videokamera identifiziert worden waren.

