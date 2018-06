Wolfsburg (dpa) - Knapp 100 Millionen Euro reicher geht der VfL Wolfsburg auf eine ungewollte Blitz-Shoppingtour und will sich dabei Juwel Julian Draxler sichern.

Ohne Bundesliga-Rekordtransfer Kevin De Bruyne und Ivan Perisic beginnt für den deutschen Vizemeister am Dienstag die Saison noch einmal neu. Unter anderem mit Fußball-Weltmeister Draxler will VfL-Manager Klaus Allofs den Abgang des in der vergangenen Saison zusammen an 43 Toren beteiligten Offensivduos kompensieren. Der TV-Sender Sky meldete den Deal am Sonntag bereits als fix. "Das entspricht nicht den Tatsachen", sagte indes Schalke-Manager Horst Heldt.

Klar ist aber, dass die Wolfsburger in den Poker um das Schalke-Talent eingestiegen sind, nachdem im Transferpoker um De Bruyne endgültig alles geklärt wurde. Am Sonntag bestätigten der VfL und ManCity den Deal für geschätzt rund 75 Millionen Euro.

"Sein Wechsel ist zwar bedauerlich, weil er ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft war, aber wir sind auch weiterhin so gut aufgestellt, dass wir den erfolgreichen Weg der vergangenen Monate weiter beschreiten können", meinte Allofs.

Ein möglicher Transfer Draxlers zum VfL soll davon abhängen, ob die Schalker Ersatz für den 21-Jährigen finden, der in Gelsenkirchen einen Vertrag bis 2018 hat. Für die Innenverteidigung kommt zudem Bayern Münchens Innenverteidiger Dante. Der Brasilianer könnte schon am Montag in Wolfsburg vorgestellt werden. "Wir müssen prüfen, ob es sinnvolle Dinge gibt. Wir versuchen uns natürlich gut aufzustellen, wenn wir einen oder zwei abgeben", kündigte Allofs an.

Gewollt war die Transferoffensive eigentlich nicht. "Es wäre mir lieber, wir würden darüber sprechen, dass Kevin doch noch bei uns bleibt", bekannte Allofs nach dem 3:0 am Freitag gegen die Schalker, das der VfL schon ohne De Bruyne und Perisic feierte.

Der VfL hat zwar die Konzernmutter VW im Rücken, bleibt aber trotz Pokalsieg, Vizemeisterschaft, Champions-League-Rückkehr und glänzender sportlicher Aussichten offensichtlich unattraktiv für einige begehrte Fußballprofis mit internationalen Ambitionen. Obwohl der VfL mit beiden Spielern verlängern wollte und insbesondere dem Fußballer des Jahres De Bruyne eine saftige Gehaltserhöhung geboten hatte, waren die Niedersachsen am Ende ohne Chance. "Das ist schon eine Enttäuschung", meinte auch VfL-Torjäger Bas Dost.

Größere Chancen auf Titel hat De Bruyne, der in der Premier League beim FC Chelsea gescheitert war, in Manchester nicht unbedingt. Trotz gigantischer finanzieller Anstrengungen in der Vergangenheit hat der Scheichclub ManCity auch international wahrlich noch keine Bäume ausgerissen. Trotzdem wollte De Bruyne unbedingt zurück auf die Insel und bessert sein Gehalt deutlich auf.

Noch unverständlicher erscheint der Wechsel von Perisic für rund 20 Millionen Euro zu Inter, das in dieser Saison gar nicht im Europacup vertreten ist. "Die Situation hat sich kurzfristig dahingehend verändert, dass wir mit diesem Wechsel eine gute Lösung für alle Beteiligten herbeiführen konnten", erklärte Allfos am Sonntagabend in einer Vereinsmitteilung.

Auch Wolfsburgs Coach Dieter Hecking kann die Beweggründe seiner bisherigen Leistungsträger offenbar kaum nachvollziehen und ist reichlich angesäuert. Kurz vor Ende der Transferfrist am Montag dürfte sich ihm die Frage nach dem Sinn der Vorbereitung gestellt haben. Zwei Fixpunkte im bisherigen VfL-Spiel sind nun weg, neue Spieler müssen ab Dienstag integriert werden.

Wer das außer Dante und möglicherweise Draxler sein wird, war am Wochenende unklar. Schenkt man Medienberichten Glauben, ist Wolfsburg zur Zeit an der halben Bundesliga und etlichen Talenten aus dem Ausland interessiert. Eins davon saß am Freitag bereits auf der Tribüne: Der erst 17 Jahre alte Belgier Ismail Azzaoui von Tottenham Hotspur.

"Ich schließe gar nicht aus", sagte Allofs, obwohl es anscheinend auch ohne De Bruyne und Perisic geht, wie der VfL am Freitag bewies. "Wir haben noch mehr Spieler zum Glück", befand Dost: "Das zeigt, welche überragende Qualität wir haben." Ohne De Bruyne allerdings dürfte sich Wolfsburg schwerer tun, die Bayern so zu ärgern wie beim fulminanten 4:1 zum Rückrundenauftakt der vergangenen Saison oder dem Supercup-Sieg vor der aktuellen Spielzeit. Deshalb soll nun Draxler kommen.

