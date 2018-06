Nürnberg (SID) - Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen ersten Schritt nach vorne gemacht, Fortuna Düsseldorf stürzt dagegen immer tiefer in die Krise. Der Club gewann das Duell der beiden ambitionierten, bislang aber maßlos enttäuschenden Traditionsklubs verdient mit 1:0 (0:0).

Die harmlose Fortuna bleibt damit weiter sieglos und findet sich nach der vierten Niederlage in Serie auf dem letzten Tabellenplatz wieder. Chaos-Klub Nürnberg schaffte mit dem zweiten Saisonsieg immerhin halbwegs den Anschluss.

Das Tor des Tages für Nürnberg vor 26.379 Zuschauern in einem über weite Strecken müden und niveauarmen Sommerkick gelang dem eingewechselten Hanno Behrens in der 67. Minute. Nach einem Schuss von Kevin Möhwald an den Pfosten staubte Behrens ab und sorgte mit seinem zweiten Saisontreffer bei den Franken für etwas Ruhe, nachdem zuletzt schon Aufsichtsratschef Thomas Grethlein Trainer René Weiler angezählt hatte.

Bei tropischen Temperaturen wirkte der FCN lange Zeit wie gelähmt. Da aber auch die Fortuna wenig bis nichts unternahm, um nach vorne zu spielen, herrschte im Grundig-Stadion oft die pure Langeweile. Erst nach dem Wechsel wurde Nürnberg gegen viel zu passive Gäste aktiver und verdiente sich den wichtigen Erfolg. Die beste Chance für Düsseldorf hatte Didier Ya Konan mit einem Lattenschuss (89.).