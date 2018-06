Washington (AFP) Die US-Regierung hat die Hafturteile gegen drei Journalisten des Fernsehsenders Al-Dschasira in Ägypten als unzulässige Einschränkung der Pressefreiheit kritisiert. "Die Vereinigten Staaten sind tief enttäuscht und besorgt über das Urteil", erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums, John Kirby, am Samstag in Washington.

