Kabul (AFP) Die radikalislamischen Taliban in Afghanistan haben erstmals zugegeben, dass sie den Tod ihres langjährigen Führers Mullah Omar über zwei Jahre lang verschwiegen haben. In einer Erklärung räumten die Taliban am Montag ein, dass die Führung der Gruppe beschlossen hatte, das Ableben des historischen Taliban-Führers am 23. April 2013 geheim zu halten. "Einer der Hauptgründe" sei gewesen, dass 2013 als Schlüsseljahr im Kampf gegen die Nato-Truppen gegolten habe, die Ende 2014 ihren Kampfeinsatz in Afghanistan beendeten.

