Sydney (AFP) Angesichts der Flüchtlingskrise hat Australien Deutschland und andere europäische Länder aufgerufen, sich an den Luftangriffen gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und im Irak zu beteiligen. "Mehr als 40 Prozent der Menschen, die derzeit in Europa Asyl suchen, sind aus Syrien, und wir brauchen eine geeinte Front, um die terroristischen Organisationen zu besiegen, die die Vertreibung so vieler Menschen verursachen", sagte die australische Außenministerin Julie Bishop am Montag in Sydney. Dabei sei Europa selbst gefordert.

