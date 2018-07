Bayreuth (SID) - Basketball-Bundesligist medi Bayreuth muss zum Start der neuen Saison auf Center Phillipp Heyden verzichten. Der 26-Jährige laboriert weiter an einer Verletzung im linken Knie, die in der Vorwoche operativ behandelt wurde. Bei dem Eingriff war festgestellt worden, dass das entzündete Areal der Patellasehne größer als vorher angenommen war. Bayreuth startet am 4. Oktober bei Alba Berlin in die neue Spielzeit.