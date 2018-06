Wien (AFP) Nach dem Abzug ungarischer Sicherheitskräfte am Keleti-Bahnhof in Budapest sind am Montag mehrere Züge mit Flüchtlingen in Deutschland und Österreich eingetroffen. Hunderte Migranten erreichten am Abend den Westbahnhof in Wien, wie ein AFP-Reporter berichtete. Viele von ihnen bestiegen anschließend Züge nach München und Salzburg. Im bayerischen Rosenheim und in München trafen nach Polizeiangaben am Montag ebenfalls hunderte Flüchtlinge ein.

