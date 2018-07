Aalen (AFP) Eine Woche nach dem Brand einer geplanten Flüchtlingsunterkunft im baden-württembergischen Weissach im Tal gehen die Ermittler nun von Brandstiftung aus. Das Feuer in dem zur Unterbringung von Asylbewerbern vorgesehenen Haus sei nach bisherigen Ermittlungsergebnissen an mehr als einer Stelle ausgebrochen, teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Polizei Aalen am Montag mit. Dies lasse nach derzeitigem Ermittlungsstand nur den Schluss zu, dass es sich um vorsätzliche Brandstiftung gehandelt habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.