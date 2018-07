Berlin (AFP) Der Philologenverband hat vor einem gravierenden Lehrermangel an deutschen Schulen gewarnt. Nach Verbandsschätzungen fehlen derzeit 30.000 Lehrkräfte an den Schulen, wie die "Bild"-Zeitung am Montag berichtete. Betroffen seien neben Gymnasien auch Hauptschulen und Berufsschulen. Besonders groß sei der Lehrermangel in Fächern wie Mathe, Physik und Chemie, sagte der Vorsitzende des Philologenverbands, Heinz-Peter Meidinger, der Zeitung. Der Mangel verschärfe sich derzeit vor allem in Ostdeutschland, wo viele Lehrer vor der Pensionierung stünden. In zahlreichen Bundesländern hat nach den Sommerferien die Schule bereits wieder begonnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.