Berlin (AFP) Die Zahl der Flüchtlinge aus den Balkan-Ländern nach Deutschland geht nach Informationen der Organisation Pro Asyl drastisch zurück. Pro Asyl berief sich am Montag in Frankfurt am Main auf die bislang unveröffentlichte sogenannte EASY-Statistik für Juli, bei der die Erstverteilung von Asylsuchenden bundesweit erfasst wird. Lediglich für Flüchtlinge aus Albanien wurden demnach weiterhin hohe Zugangszahlen verzeichnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.