Frankfurt/Main (AFP) Trotz sinkender Schülerzahlen, einem zunehmenden Trend zum Studium und der Konkurrenz durch große Konzerne bleibt die Zahl der Auszubildenden im deutschen Mittelstand einer Untersuchung zufolge stabil. Während die Zahl der Auszubildenden in Deutschland seit Jahren rückläufig sei und derzeit bei 1,36 Millionen liege, sei es den kleinen und mittleren Unternehmen gelungen, die Zahl ihrer Azubis in den vergangenen fünf Jahren konstant bei etwa 1,2 Millionen zu halten, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Analyse des repräsentativen Mittelstandspanels der staatlichen Förderbank KfW. Dies sei überlebenswichtig, weil die betriebliche Ausbildung das zentrale Instrument zur Fachkräftesicherung sei, erklärte Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der KfW.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.