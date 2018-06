Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will den Zuzug von Wirtschaftsflüchtlingen so schnell wie möglich begrenzen. Um denen, die in Not sind, helfen zu können, müsse man auch denen, die es nicht sind, sagen, dass sie bei uns nicht bleiben können, sagte Kanzlerin Angela Merkel. Innenminister Thomas de Maizière bekräftigte, Deutschland könne den derzeitigen Andrang von Flüchtlingen auf längere Sicht nicht verkraften. Die Unionsspitzen haben am Abend im Kanzleramt über Flüchtlingsfragen beraten. Über Ergebnisse wurde nichts bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.