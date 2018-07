Madrid (SID) - Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid baut weiterhin auf die Dienste des brasilianischen Nationalspielers Carlos Casemiro. Wie die Königlichen am Montag mitteilten, einigten sich beide Parteien auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2021. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler war in der vergangenen Saison an den FC Porto ausgeliehen, Reals neuer Trainer Rafael Benitez hatte zuletzt wiederholt betont, auf Casemiro zu setzen.