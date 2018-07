Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 31. August 2015

36. Kalenderwoche

243. Tag des Jahres

Noch 122 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Joseph, Nikodemus, Paulin, Raimund

HISTORISCHE DATEN

2014 - Die CDU gewinnt die Landtagswahl in Sachsen.

Ministerpräsident Stanislaw Tillich muss sich aber wegen des

Scheiterns der FDP einen neuen Koalitionspartner suchen.

2010 - US-Präsident Barack Obama erklärt offiziell die Kampfeinsätze

amerikanischer Truppen im Irak für beendet.

2005 - Ein Gerücht über einen drohenden Terroranschlag auf eine

schiitische Wallfahrt in Bagdad löst eine Massenpanik aus,

bei der mehr als 1000 Pilger zu Tode kommen.

1990 - In Ost-Berlin unterzeichnen die Verhandlungsführer

DDR-Staatssekretär Günther Krause und Bundesinnenminister

Wolfgang Schäuble den deutsch-deutschen Einigungsvertrag.

1980 - In Danzig schließen das von Lech Walesa geführte

Streikkomitee und die polnische Regierung einen Vertrag, der

unter anderem die Gründung freier Gewerkschaften erlaubt.

1951 - Der Film "Der Untertan" von Wolfgang Staudte wird in

Ost-Berlin uraufgeführt.

1945 - Auf einer Kirchenversammlung im hessischen Treysa schließen

sich 28 selbstständige lutherische, reformierte und unierte

Kirchen zum "Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland

(EKD)" zusammen.

1935 - Der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt

unterzeichnet eine Kongressentschließung zur

Neutralitätsfrage, um eine Verwicklung der USA in

Kriegshandlungen zu vermeiden.

1888 - In London wird das erste Opfer einer Mordserie an

Prostituierten aufgefunden, die "Jack the Ripper"

zugeschrieben wird.

AUCH DAS NOCH

1992 - dpa meldet: Wegen "Trunkenheit auf dem Pferd" hat die Polizei

in Oldenburg einen Reiter aus dem Verkehr gezogen.

GEBURTSTAGE

1975 - Daniel Harding (40), britischer Dirigent

1970 - Deborah Gibson (45), amerikanische Popsängerin ("Anything Is

Possible")

1955 - Edwin Moses (60), amerikanischer Leichtathlet, Olympiasieger

1976 und 1984 beim 400-Meter-Hürdenlauf

1945 - Van Morrison (70), britischer Sänger ("Browneyed Girl")

1870 - Maria Montessori, italienische Pädagogin und Ärztin,

"Montessori-Schulen", gest. 1952

TODESTAGE

2011 - Rosel Zech, deutsche Schauspielerin ("Die Sehnsucht der

Veronika Voss"), geb. 1942

1986 - Henry Moore, britischer Bildhauer ("Large Two Forms"),

geb. 1898