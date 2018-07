Sanaa (AFP) Dem größten Krankenhaus für Kinder und Schwangere in Sanaa droht wegen der Blockade der von den Rebellen gehaltene Hauptstadt Jemens die Schließung. Die Hilfsorganisation Save the Children warnte am Sonntagabend, "eine kritische Treibstoffknappheit und der Mangel an medizinischer Versorgung könnte zur Schließung der Al-Sabin-Klinik binnen 48 Stunden führen". Das Krankenhaus helfe etwa drei Millionen Menschen in der Region.

