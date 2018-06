Köln (SID) - TENNIS: In New York beginnen die US Open, das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Fünf Deutsche greifen direkt ins Geschehen ein. Altstar Tommy Haas trifft auf Fernando Verdasco. Florian Mayer spielt gegen Slowaken Martin Klizan, Michael Berrer bekommt es mit Tommy Robredo aus Spanien zu tun. Zudem trifft Anna-Lena Friedsam auf die Estin Kaia Kanepi und Tatjana Maria auf Ana Konjuh aus Kroatien. Serena Williams, die als erste Spielerin seit Steffi Graf in New York das vierte Major-Turnier innerhalb eines Jahres und damit den Grand Slam gewinnen könnte, spielt gegen die Russin Witalja Diatschenko.

RUDERN: Der Deutschland-Achter startet bei den Ruder-Weltmeisterschaften im französischen Aiguebelette seine Operation Gold. Sollte das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) seinen Vorlauf gewinnen, hätte es direkt das Finale am kommenden Sonntag erreicht.

FUSSBALL: Der VfL Bochum will in der letzten Partie des fünften Zweitliga-Spieltages den fünften Sieg feiern und die Tabellenführung behaupten. Die Westfalen empfangen die noch immer sieglosen "Löwen" von 1860 München.