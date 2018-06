Hamburg (SID) - Wegen einer Knochenabsplitterung an der Gelenkpfanne der linken Schulter fällt Barren-Spezialist Lukas Dauser für die Kunstturn-Weltmeisterschaften Ende Oktober in Glasgow aus. Der 22 Jahre alte Unterhachinger muss allerdings nicht operiert werden. Erst im Mai hatte der Sportsoldat an seinem Spezialgerät seinen ersten internationalen Sieg gefeiert.