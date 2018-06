Kiew (AFP) Gegen erbitterten Widerstand rechter Parteien hat das ukrainische Parlament am Montag in erster Lesung mehr Autonomierechte für die Rebellengebiete im Osten des Landes gebilligt. Obwohl sich auch in der Regierungskoalition Protest regte, kam bei der turbulenten Abstimmung eine Mehrheit von 265 Stimmen zustande - 226 hätten gereicht. Die geplante Verfassungsreform soll den Regional- und Kommunalverwaltungen mehr Macht geben, etwa das Recht zum Aufbau einer sogenannten Volkspolizei.

