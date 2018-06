Budapest (AFP) Nach deutlicher Kritik von Frankreichs Außenminister Laurent Fabius an dem ungarischen Grenzzaun zur Abwehr von Flüchtlingen hat das Außenministerium in Budapest einen Vertreter der französischen Botschaft für Montag einbestellt. Mit diesem Schritt wolle Außenminister Peter Szijjarto Ungarns Haltung in dieser Angelegenheit deutlich machen, zitierte die ungarische Nachrichtenagentur MTI am Sonntag aus einer Ministeriumserklärung. Zum Rang des einbestellten französischen Botschaftsvertreters wurden keine Angaben gemacht.

