Los Angeles (AFP) Der Horrorfilm-Meister Wes Craven ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Der US-Regisseur sei am Sonntag im Beisein seiner Angehörigen Zuhause in Los Angeles gestorben, teilte seine Familie mit. Der Filmemacher war an einem Hirntumor erkrankt.

