München (AFP) Der starke Ölpreisverfall und das Ende der Hauptreisezeit in den USA sorgen für fallende Spritpreise in Deutschland. Im August zahlten die Autofahrer hierzulande weniger als noch im Juli, wie der ADAC in München am Dienstag mitteilte. Diesel war im August sogar so günstig wie nie in diesem Jahr.

