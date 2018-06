Bonn (AFP) Flüchtlingen in Deutschland wird die Eröffnung eines Kontos erleichtert. Das geht aus einem Schreiben der Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin an die Kreditwirtschaft hervor, wie eine Sprecherin der Behörde am Dienstag in Bonn sagte. Sie bestätigte damit einen Bericht des "Handelsblatt".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.