Frankfurt/Main (AFP) Mit großer Mehrheit haben die Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL dem Tarifabschluss mit der Deutschen Bahn zugestimmt. 71 Prozent der Mitglieder beteiligten sich, 94 Prozent von ihnen sprachen sich für den Abschluss aus, wie die GDL am Dienstag in Frankfurt am Main mitteilte. Das Ergebnis sei "absolut überzeugend" und "der schönste Lohn nach einer sehr harten Tarifauseinandersetzung", erklärte Gewerkschaftschef Claus Weselsky.

