Massow (dpa) - In einem Asylbewerberheim in Massow in Brandenburg soll der Mitarbeiter einer Baufirma zahlreiche Bewohner mit Pfefferspray verletzt haben. Der 28-Jährige wurde am Abend festgenommen und kam in Gewahrsam. Warum es zu dem Konflikt kam, sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Rettungskräfte aus dem ganzen Landkreis hätten 40 Asylbewerber untersucht, die leichte Reizungen der Atemwege und Augen hatten. Zwei Erwachsene und acht Kinder seien zur weiteren Kontrolle in Krankenhäuser gebracht worden.

