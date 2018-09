Rom (dpa) - Die italienischen Fußball-Clubs haben zum Transferschluss noch einmal eine Offensive gestartet und zahlreiche Neuzugänge verpflichtet.

Meister Juventus Turin holte Mittelfeldspieler Hernanes für elf Millionen Euro von Konkurrent Inter Mailand, zudem verpflichtete der Club von Weltmeister Sami Khedira Frankreichs Nachwuchs-Talent Mario Lemina von Olympique Marseille.

Inter Mailand, das sich zuvor bereits die Dienste von Wolfsburgs Ivan Perisic gesichert hatte, verstärkte sich kurz vor Schluss noch mit Mittelfeldspieler Felipe Melo und dem Brasilianer Alex Telles von Galatasaray Istanbul sowie Stürmer Adem Ljajic vom AS Rom. Lazio Rom verpflichtete nach den Verletzungen von Weltmeister Miroslav Klose und Filip Djordjevic im Angriff den italienischen Nationalstürmer Alessandro Matri, der zuletzt für den AC Mailand aufgelaufen war.

Nach Angaben der "Gazzetta dello Sport" haben die italienischen Clubs in diesem Sommer mit insgesamt 608,88 Millionen Euro deutlich mehr als in den vergangenen Jahren ausgegeben. Laut transfermarkt.de waren es insgesamt 576,70 Millionen Euro, demnach hatte die Serie A nach der englischen Premier League die zweithöchsten Ausgaben. Juventus Turin hat transfermarkt.de zufolge mit 127,40 Millionen Euro am meisten investiert, es folgen der AC Mailand und Inter Mailand.

