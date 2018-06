Istanbul (AFP) Ein nach Ansicht von Kritikern gründlich missratenes Restaurierungsprojekt hat der Fassade eines mittelalterlichen Turms bei Istanbul große Ähnlichkeit mit der Comicfigur "Sponge Bob" verschafft. Das neue Aussehen des Turms im Badeort Sile nordöstlich von Istanbul beschäftigt nun das türkische Parlament in Ankara, wie der Fernsehsender IMC-TV am Dienstag meldete. Demnach will die Opposition von Ministerpräsident Ahmet Davutoglu wissen, wer für die verunglückten Restaurierungsarbeiten verantwortlich ist und ob Konsequenzen daraus gezogen werden.

