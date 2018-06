Anchorage (AFP) US-Präsident Barack Obama hat zu mehr Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel aufgerufen. "Menschliche Aktivität zerstört das Klima auf viele Arten schneller, als wir dachten", sagte Obama am Montag bei einer Konferenz in Anchorage in Alaska, bevor er einen Gletscher besuchte. Der Klimawandel werde dieses Jahrhundert auf "dramatischere" Weise bestimmen "als alle anderen" und er ereigne sich "hier" und "jetzt".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.