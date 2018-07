Caracas (AFP) Bei einem schweren Gefängnisbrand sind in Venezuela mindestens 17 Menschen getötet und elf weitere verletzt worden. Das Feuer wütete nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Montag im Gefängnis Tocuyito im Bundesstaat Carabobo. Neun Männer und acht Frauen seien in der Nacht in den Flammen gestorben. Die Brandursache war zunächst unklar. Möglicherweise löste ein Kurzschluss das Feuer aus, wie die Nachrichtenagentur AFP von einer Quelle aus der Justizvollzugsbehörde erfuhr. Ermittlungen wurden eingeleitet.

