Bad Homburg (AFP) Die spürbare Belebung auf dem deutschen Automarkt hat sich nach Angaben aus Branchenkreisen auch im August fortgesetzt. Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen habe sich im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat um 6,2 Prozent auf etwa 226.300 erhöht, teilte der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) am Mittwoch in Bad Homburg mit. Das berichtete auch die Wirtschaftsprüfungsfirma Ernst & Young in Stuttgart. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg wird seine Monatsstatistik zu den Neuzulassungen nach eigenen Angaben offiziell erst am Donnerstag veröffentlichen.

