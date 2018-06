Frankfurt/Main (AFP) Die Piloten der Lufthansa haben neue Streiks angekündigt. Der Konzernvorstand habe das Angebot der Vereinigung Cockpit zu einem "Bündnis für Wachstum und Beschäftigung" abgelehnt, deshalb müsse "ab sofort" bei der Lufthansa, bei Lufthansa Cargo und bei Germanwings mit Arbeitskampfmaßnahmen gerechnet werden, teilte die Pilotengewerkschaft am Mittwoch in Frankfurt am Main mit. Schon Anfang Juli war der Versuch einer Gesamtschlichtung zu allen strittigen Themen zwischen den Tarifpartnern gescheitert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.