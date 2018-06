Rom (AFP) Deutschland, Frankreich und Italien haben zu einer Vereinheitlichung der Asylregeln in Europa und zu einer Verteilung der Asylbewerber auf alle Mitgliedstaaten aufgerufen. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und seine Kollegen aus Rom, Paolo Gentiloni, und Paris, Laurent Fabius, schrieben vor einem Treffen mit ihren EU-Kollegen einen Brief an EU-Chefdiplomatin Federica Mogherini. Darin forderten die drei eine "faire Verteilung der Flüchtlinge in der EU", sagte Gentiloni.

