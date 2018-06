Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will die Mitgliedstaaten zur schnelleren Reaktion auf Flüchtlingskrisen verpflichten. Brüssel werde einen "permanenten Notfallmechanismus" für die Umverteilung von Flüchtlingen in Europa vorschlagen, sagte eine Kommissionssprecherin am Mittwoch in Brüssel. Er solle bei jeder Krise "automatisch ausgelöst" werden und dafür sorgen, dass ein Teil der Menschen, die internationalen Schutz benötigten, "auf Basis eines gerechten Verteilungsschlüssels" in Europa aufgenommen werde.

