Berlin (AFP) Der Unions-Innenpolitiker Stephan Mayer (CSU) hat die Wiedereinführung von Kontrollen an der Grenze zwischen Italien und Österreich als richtige Reaktion auf die derzeit hohen Flüchtlingszahlen bezeichnet. "Ich begrüße es außerordentlich, dass diese Grenzkontrollen zwischen Italien und Österreich jetzt eingeführt werden", sagte Mayer am Mittwoch in Berlin. "Das war auch der ausdrückliche Wunsch der bayerischen Staatsregierung angesichts der dramatischen Zunahme der Asylbewerber und Flüchtlinge in Südbayern."

