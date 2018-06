Hamburg (AFP) In der deutschen Nordsee ist am Mittwoch erneut ein großer Offshore-Windpark in Betrieb genommen worden. "Global Tech I" liefere mit seinen 80 Windkraftanlagen eine Gesamtleistung von 400 Megawatt und könne damit etwa 445.000 Haushalte mit Strom versorgen, teilte das Betreiberkonsortium Global Tech I Offshore Wind GmbH in Hamburg mit. Das Feld sei mit einem Abstand von etwa 140 Kilometern zur niedersächsischen Küste zudem der am weitesten von Land entfernte deutsche Windpark.

