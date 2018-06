München (AFP) Steuerzahler mit Kapitalerträgen aber insgesamt geringen Einkünften sollten schon mit der Steuererklärung einen Antrag auf sogenannte Günstigerprüfung stellen. Denn ein solcher Antrag ist nicht mehr möglich, wenn der Steuerbescheid rechtskräftig ist, wie der Bundesfinanzhof (BFH) in München in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil entschied. (AZ: VIII R 14/13)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.